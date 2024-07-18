Lamborghini Ивлеевой за 40 млн рублей арестовали из-за долгов по налогам — СМИ

Автор: Анастасия Щербакова
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Телеведущая приобрела спорткар в прошлом году в кредит.

На элитный спорткар Lamborghini, принадлежащий телеведущей Анастасии Ивлеевой, наложен арест, утверждает Телеграм-канал Shot. Причиной тому стали долги блогера перед ФНС. Редакция заявляет, что задолженность знаменитости по налогам составляет порядка 21 млн рублей.

Автомобиль, который оказался под ограничениями, телеведущая покупала в прошлом году в кредит. Стоимость Lamborghini оценивается в 40 миллионов рублей, выяснил источник.

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