Lamborghini Ивлеевой за 40 млн рублей арестовали из-за долгов по налогам — СМИ

Телеведущая приобрела спорткар в прошлом году в кредит.

На элитный спорткар Lamborghini, принадлежащий телеведущей Анастасии Ивлеевой, наложен арест, утверждает Телеграм-канал Shot. Причиной тому стали долги блогера перед ФНС. Редакция заявляет, что задолженность знаменитости по налогам составляет порядка 21 млн рублей.

Автомобиль, который оказался под ограничениями, телеведущая покупала в прошлом году в кредит. Стоимость Lamborghini оценивается в 40 миллионов рублей, выяснил источник.