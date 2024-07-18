Полиция задержала мошенников, переписавших на себя квартиры умерших людей в Петербурге и Ленобласти

Фигурантами уголовного дела стали семь человек.

Полицией пресечена деятельность преступной группы, сумевшей присвоить несколько квартир умерших людей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

По имеющимся данным, всего задержано семь человек. Мошенники смогли оформить в собственность пять квартир в Петербурге и еще три в — 47-м регионе.

По каждому отдельному эпизоду мошенничества с недвижимостью были возбуждены уголовное дела, затем их объединили в одно делопроизводство.