Полиция задержала мошенников, переписавших на себя квартиры умерших людей в Петербурге и Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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Фигурантами уголовного дела стали семь человек.

Полицией пресечена деятельность преступной группы, сумевшей присвоить несколько квартир умерших людей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

По имеющимся данным, всего задержано семь человек. Мошенники смогли оформить в собственность пять квартир в Петербурге и еще три в — 47-м регионе.

По каждому отдельному эпизоду мошенничества с недвижимостью были возбуждены уголовное дела, затем их объединили в одно делопроизводство.

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