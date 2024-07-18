Шпионов внедряют для слежки за электросамокатчиками в Петербурге

В Санкт-Петербурге скауты от кикшеринговой компании контролируют использование электросамокатов и фиксируют нарушения. Подобную инициативу реализовали и в Москве.

Около 100 членов команды следят за порядком на парковках и фиксируют различные нарушения. Сервисные команды документируют нарушения с помощью фотографий или видео, сообщает «Птероград».

Затем они указывают адрес и время происшествия, а потом передают информацию для выставления штрафа или блокировки аккаунта. В зависимости от вида нарушения.

Также члены команды обеспечивают порядок на парковках и расставляют самокаты в ровную линию. Схожую инициативу недавно запустили и в Москве, где скауты Яндекс Go следят за электросамокатами в разных районах города.