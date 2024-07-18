Более 12,2 тонны опасных отходов собрали в Петербурге

С 8 по 14 июля экологические службы города провели 29 выездов по сообщениям жителей. Также они приняли 12,2 тонны опасных отходов при помощи системы приема.

Наибольшее число отходов пришлось на автомобильные покрышки – более 5,7 тонны. Батарейки и аккумуляторы – две тонны. Оргтехнику – 1,4 тонны. Химические и люминесцентные отходы – 1,2 тонны и 1,1 тонны соответственно.

ГУП «Экострой» выполнило 21 выезд, из них 12 – для обследования территории после ликвидации аварийных ситуаций. Работники СПб ГКУ «Пиларн» отреагировали на восемь сообщений о возможных загрязнениях водных объектов нефтепродуктами.