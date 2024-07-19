В Ленобласти за полгода родилось почти 6000 малышей

В Ленинградской области с начала года появились на свет 5838 малышей – 3052 мальчика и 2786 девочек.
Из них 75 пар двойняшек, рассказали в региональном Управлении ЗАГС.
Самыми популярными именами для новорожденных в первом полугодии стали Михаил и София, а также Александр, Артем, Анна и Ева.
Самыми редкими именами мальчиков стали Аристарх, Геннадий, Ермак, Спартак и Корней, у девочек – Аполлинария, Алла, Валентина и Марфа. Встречались среди новорожденных и дети с необычными именами: Велес, Марс, Иоанн, Ариэль, Габриэль, Валенсия, Каталея и Теймия.
Вам будет интересно
Документы на проставление штампа можно подать с 8 июля в МФЦ Ленинградской области. Заявление об оформлении гражданства, приобретенного по рождению для...
08.07.2024 202
Напомним, в Ленобласти стала доступна выездная регистрация новорожденных— МФЦ запустила пилотный проект в филиале «Приозерск» и отделе «Сосново».