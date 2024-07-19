«Конец НАТО»: Столтенберг раскрыл, что ждет альянс при Трампе

Генсек НАТО высказался о будущем альянса при президентстве Трампа.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не разделяет упаднические настроения некоторых стран-участниц альянса, связанных будущим альянса, которые все чаще звучат на фоне вероятной победы Дональда Трампа на выборах президента в США. Назначение политика на пост главы государства не приведет к краху блока.

Я думаю, важно не создавать самоисполняющихся пророчеств, предполагая, что новая администрация в Соединенных Штатах будет означать конец НАТО. Были опасения по этому поводу и в 2016 году. Реальность такова, что НАТО стало сильнее после четырех лет, — цитирует Столтенберга иностранные СМИ.