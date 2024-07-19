Открытие Олимпиады в Париже оказалось под угрозой срыва

Всему виной — забастовка артистов, которые должны были принять участие в церемонии.

Церемония открытия Олимпийски игр-2024 в Париже может сорваться. Как сообщают французские СМИ, артисты, которые должны были принять участие в мероприятии, объявили о забастовке.

В данный момент идут генеральные репетиции церемоний, и мы с сожалением вынуждены объявить о подаче уведомления о забастовке на шоу 26 июля 2024 года, а также на следующие репетиции церемоний открытия Паралимпийских игр, — сообщили в Союзе артистов-исполнителей Франции.