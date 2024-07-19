Названы самые востребованные профессии в России. Это не it-шники

По итогам первой половины 2024 года самыми востребованными работниками в России стали специалисты (менеджеры) по продажам. В этом сегменте число вакансий в январе-июне превысило отметку в один миллион.

В годовом выражении спрос на этих специалистов в стране вырос на 32 %. Столько же предложений от работодателей было размещено для рабочего персонала.

Большим спросом пользуются специалисты по производству и сервисному обслуживанию оборудования (732 тысячи вакансий), сотрудники в области строительства и недвижимости (710 тысяч) и работники транспортно-логистической отрасли (706 тысяч).