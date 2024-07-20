На Шри-Ланке могут признать действительными водительские права РФ

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

То же касается и водительского удостоверения республики на территории России.

Россия и Шри-Ланка могут обсудить взаимное признание водительских удостоверений. Об этом РИА Новости рассказал временный поверенный Шри-Ланки в РФ Пакир Амза.

Если это проблема, что россияне не могут использовать свои права для передвижения на острове, то, я думаю, мы всегда можем обсудить возможное решение, — заявил он.
Вам будет интересно
На Шри-Ланке могут признать действительными водительские права РФ Шри-Ланка, водительские права
Шри-Ланка может продлить бесплатные визы для россиян
Соответствующую меру уже обсуждают власти страны. Правительство Шри-Ланки обсуждает возможность продления бесплатных туристических виз гражданам России. Об этом РИА Новости рассказали...
05.06.2024 217
Автор