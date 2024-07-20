На Шри-Ланке могут признать действительными водительские права РФ

То же касается и водительского удостоверения республики на территории России.
Россия и Шри-Ланка могут обсудить взаимное признание водительских удостоверений. Об этом РИА Новости рассказал временный поверенный Шри-Ланки в РФ Пакир Амза.
Если это проблема, что россияне не могут использовать свои права для передвижения на острове, то, я думаю, мы всегда можем обсудить возможное решение, — заявил он.
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05.06.2024 217