Военнослужащий утонул в озере в Луге

В Лужском районе Ленобласти утонул военнослужащий, проходивший службу по контракту.
Заплыв в озере Малые Толони в микрорайоне Городок стал для него последним. Труп направили в морг для установления причины смерти.
Известно, что 50-летний контрактник прибыл из Череповца Вологодской области и работал волочильщиком на заводе.
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