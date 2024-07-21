Военнослужащий утонул в озере в Луге

Автор: Гузель Галимова
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В Лужском районе Ленобласти утонул военнослужащий, проходивший службу по контракту.

Заплыв в озере Малые Толони в микрорайоне Городок стал для него последним. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Известно, что 50-летний контрактник прибыл из Череповца Вологодской области и работал волочильщиком на заводе.

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