В Госдуме предложили добавить в свидетельство о рождении фото ребенка

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с предложением обновить свидетельство о рождении.
Он предложил добавить в него фотографии ребенка на разных этапах развития: в возрасте трех, семи и десяти лет. Депутат считает, что отсутствие фотографии делает свидетельство неэффективным для идентификации ребенка, что может привести к возможным злоупотреблениям.
По мнению Хамзаева, фотография ребенка может быть представлена в виде QR-кода, а загрузка фотографии может быть осуществлена через портал Госуслуг.
Он также предложил создать новый формат и вид свидетельства, поскольку родители детей жалуются на качество самого свидетельства о рождении, документ быстро приходит в негодность. Депутат предложил вернуть документу его прошлое название «метрическое свидетельство» и реализовать этот проект в рамках Года семьи.