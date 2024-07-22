В Госдуме предложили добавить в свидетельство о рождении фото ребенка

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с предложением обновить свидетельство о рождении.

Он предложил добавить в него фотографии ребенка на разных этапах развития: в возрасте трех, семи и десяти лет. Депутат считает, что отсутствие фотографии делает свидетельство неэффективным для идентификации ребенка, что может привести к возможным злоупотреблениям.

По мнению Хамзаева, фотография ребенка может быть представлена в виде QR-кода, а загрузка фотографии может быть осуществлена через портал Госуслуг.

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Он также предложил создать новый формат и вид свидетельства, поскольку родители детей жалуются на качество самого свидетельства о рождении, документ быстро приходит в негодность. Депутат предложил вернуть документу его прошлое название «метрическое свидетельство» и реализовать этот проект в рамках Года семьи.