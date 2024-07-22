В деревне Выра заметили большое семейство аистов

В деревне Выра Гатчинского района Ленобласти заметили счастливое семейство аистов, в котором появилось сразу пять птенцов.

Обычно паре белых аистов удается одновременно выращивать не больше двух-трех птенцов, и очень редко – четырех. Пять аистят по силам вырастить только очень опытной паре при наличии хорошей кормовой базы, отметил биолог Павел Глазков.

Фото: Павел Глазков

Птенцы по размеру уже почти как родители, но их клювы еще темно-серые, в отличие от красных у взрослых. Сейчас аистята активно тренируются к полетам – ведь им предстоит преодолеть до 10 тысяч км на зимовку.