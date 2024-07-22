В деревне Выра заметили большое семейство аистов

Автор: Гузель Галимова
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В деревне Выра Гатчинского района Ленобласти заметили счастливое семейство аистов, в котором появилось сразу пять птенцов.

Обычно паре белых аистов удается одновременно выращивать не больше двух-трех птенцов, и очень редко – четырех. Пять аистят по силам вырастить только очень опытной паре при наличии хорошей кормовой базы, отметил биолог Павел Глазков.

В деревне Выра заметили большое семейство аистов Ленобласть, Гатчинский район, Выра, аисты
В деревне Выра заметили большое семейство аистов Ленобласть, Гатчинский район, Выра, аисты
В деревне Выра заметили большое семейство аистов Ленобласть, Гатчинский район, Выра, аисты
Фото: Павел Глазков

Птенцы по размеру уже почти как родители, но их клювы еще темно-серые, в отличие от красных у взрослых. Сейчас аистята активно тренируются к полетам – ведь им предстоит преодолеть до 10 тысяч км на зимовку.

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16.07.2024 257
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