В деревне Выра заметили большое семейство аистов

В деревне Выра Гатчинского района Ленобласти заметили счастливое семейство аистов, в котором появилось сразу пять птенцов.
Обычно паре белых аистов удается одновременно выращивать не больше двух-трех птенцов, и очень редко – четырех. Пять аистят по силам вырастить только очень опытной паре при наличии хорошей кормовой базы, отметил биолог Павел Глазков.
Фото: Павел Глазков
Птенцы по размеру уже почти как родители, но их клювы еще темно-серые, в отличие от красных у взрослых. Сейчас аистята активно тренируются к полетам – ведь им предстоит преодолеть до 10 тысяч км на зимовку.
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16.07.2024 257