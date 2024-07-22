Депутаты хотят разрешить отдельным категориям семей приобретать на субсидию автомобиль.

В Государственную Думу РФ внесли законопроект, который позволяет отдельным категориям семей покупать на средства маткапитала автомобиль. Такое право в случае принятия документа получат многодетные родители и семьи, воспитывающие ребенка-инвалида.

Многодетные семьи и семьи с ребёнком-инвалидом нуждаются в транспорте — это естественная потребность, особенно для сельской местности. Соответствующий законопроект разработан и вносится в Госдуму, — заявил депутат Ярослав Нилов.