В Госдуму внесли проект о покупке автомобиля на средства маткапитала

Автор: Анастасия Щербакова
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Депутаты хотят разрешить отдельным категориям семей приобретать на субсидию автомобиль.

В Государственную Думу РФ внесли законопроект, который позволяет отдельным категориям семей покупать на средства маткапитала автомобиль. Такое право в случае принятия документа получат многодетные родители и семьи, воспитывающие ребенка-инвалида.

Многодетные семьи и семьи с ребёнком-инвалидом нуждаются в транспорте — это естественная потребность, особенно для сельской местности. Соответствующий законопроект разработан и вносится в Госдуму, — заявил депутат Ярослав Нилов.
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