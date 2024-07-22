Энергетики предупредили жителей Ленобласти о мошенниках

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти зафиксирована новая волна телефонного мошенничества.

Злоумышленники звонят своим жертвам от имени ООО «РКС-энерго» и запрашивают персональные данные (ИНН, СНИЛС и другие).

«Уведомляем вас о том, что представители ООО «РКС-энерго» никогда НЕ запрашивают никаких персональных данных по телефону. Будьте бдительны! Не передавайте личные данные неизвестным!» — предупредили энергетики.

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