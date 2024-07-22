РБК: большинство экспертов предсказали рост ключевой ставки до 18%

Об этом заявили 22 из 30 опрошенных агентством экспертов.

На ближайшем заседании совета директоров Банка России будет принято решение о повышении ключевой ставки сразу на два процентных пункта — до 18%. Так считает большинство опрошенных РБК экспертов.

Так, 22 из 30 экспертов выразили уверенность, что ключевая ставка будет повышена. Еще шесть аналитиков считают, что показатель увеличится только на один процентный пункт.