РБК: большинство экспертов предсказали рост ключевой ставки до 18%

Автор: Анастасия Щербакова
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Об этом заявили 22 из 30 опрошенных агентством экспертов.

На ближайшем заседании совета директоров Банка России будет принято решение о повышении ключевой ставки сразу на два процентных пункта — до 18%. Так считает большинство опрошенных РБК экспертов.

Так, 22 из 30 экспертов выразили уверенность, что ключевая ставка будет повышена. Еще шесть аналитиков считают, что показатель увеличится только на один процентный пункт.

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