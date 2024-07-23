Трехлетняя девочка утонула в бассейне во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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Утонул
Фото: Baltphoto.ru

Трехлетняя девочка 22 июля утонула в бассейне города Токсово во Всеволожском районе. По предварительным данным полиции, это произошло в летнем ресторане возле Курголовского озера.

На месте происшествия работали спасатели и медики, однако реанимировать ребенка не удалось. По факту происшествия проводится проверка.

Прокуратура изучит обстоятельство трагедии, даст оценку действиям должностных лиц организации, предоставлявшей услуги общественного питания и досуга.

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24.07.2022 5265
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