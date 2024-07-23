Только один водоем пригоден для купания в Петербурге

В Санкт-Петербурге проводят мониторинг качества воды девяти акватории на 24 пляжах. По итогу проверок санитарным нормативам соответствует только один водоем.

По состоянию на 22 июля отобрали 192 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели, сообщает Neva.Today.

Согласно исследованиям, из всех 24 акваторий Санкт-Петербурга гигиеническим нормам соответствует только Ольгинский водоем. Специалисты не советуют использовать для отдыха и купания водоемы, вода в которых не прошла проверку.