Россия не позволит разрушить единство своих народов, заявил сенатор, комментируя попытки Киева устроить теракт в мечети Белгорода.

Подготовка Киевом теракта в мечети Белгорода в очередной раз говорит о том, что возглавляет Украину преступный режим. Подобные действия преследуют цель разжечь межконфессиональную вражду внутри России, однако подобные действия обречены на провал, заявил сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с Online47.

Киевские нацисты и их западные кураторы и спонсоры, как очевидно, не оставляют попыток посеять сомнения и страх внутри нашей страны, создать образ вражды. Они приняли как часть своей стратегии вербовку и шантаж, совершение преступлений против наших сограждан, мирных жителей, верующих. Но подобная работа на разрыв нашего единства обречена на провал, — заявил Перминов.