Milka, Oreo, Nutella и другие популярные сладости подорожают в России до 30% — СМИ

Рост цен, считают аналитики, произойдет уже к концу лета.
Повышение пошлин на шоколадные, мучные и сахаристые кондитерские изделия из недружественных стран до 50% приведет к подорожанию отдельных сладких товаров на 20-30%, утверждает Mash.
Рост цен затронет, в частности, такие популярные у россиян сладости, как: Nutella, Oreo, Milka, Chupa Chups, Ritter Sport, Toffifee, Toblerone и другие. Произойдет это, вероятно, уже в середине августа.
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25.06.2024 265