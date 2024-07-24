Milka, Oreo, Nutella и другие популярные сладости подорожают в России до 30% — СМИ

Рост цен, считают аналитики, произойдет уже к концу лета.

Повышение пошлин на шоколадные, мучные и сахаристые кондитерские изделия из недружественных стран до 50% приведет к подорожанию отдельных сладких товаров на 20-30%, утверждает Mash.

Рост цен затронет, в частности, такие популярные у россиян сладости, как: Nutella, Oreo, Milka, Chupa Chups, Ritter Sport, Toffifee, Toblerone и другие. Произойдет это, вероятно, уже в середине августа.