Названы банковские переводы, которые будут блокировать на два дня с 25 июля

Банки с 25 июля начнут на два дня блокировать переводы. По предварительным данным, это может произойти в случае, если данные получателя средств есть в базе о мошенничестве. На практике, чтобы счесть перевод сомнительным, теперь достаточно, например, «нехарактерной для абонента активности».

Что делать, когда ваш платеж задержат, рассказала «Прайму» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

С 25 июля закон обязывает банки проверять получателей денег на причастность к мошенническим операциям. Банк России создал базу с сомнительными реквизитами. И если кредитная организация совершила перевод на счет из базы, она обязана вернуть клиенту деньги в 30-дневный срок.

Однако оснований, чтобы счесть перевод сомнительным, стало вдвое больше. Например: нехарактерная для абонента активность, зафиксированная сотовым оператором, долгие телефонные беседы, получение множества СМС от незнакомых абонентов.

Специалист полагает, что число блокировок переводов должно существенно увеличиться. Если это произошло у вас, следует связаться с банком. Если ваши реквизиты попали в базу, придется обжаловать это через суд.