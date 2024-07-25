В Ленобласти с начала года 21 рабочий погиб на производстве

С начала 2024 года на производствах Ленобласти произошло 40 несчастных случаев.

21 сотрудник в результате этих инцидентов погиб, 17 закончились тяжелым исходом для пострадавших, сообщили в Госинспекции труда региона.

Для сравнения в первом полугодии 2023 года на производствах региона произошло 28 несчастных случаев, 18 из них со смертельным исходом, 10 – с тяжелым.

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Отмечается, что в статистику включены те организации, которые зарегистрированы в Ленобласти. С учетом тех, кто имеет другой юридический адрес, но работает в регионе, цифры могут быть больше.