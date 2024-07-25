Стало известно у кого самые высокие зарплаты в Петербурге

Средняя предлагаемая зарплата в Санкт-Петербурге в июле составляет 75,1 тысячи рублей, что превышает среднюю по стране на 8,7 тысячи рублей, сообщает «Петроград».

Высокооплачиваемые вакансии сосредоточены в сферах строительства, IT, продаж и ремонта автомобилей.

Например, разработчик на языке программирования Golang может рассчитывать на зарплату до 600 тысяч рублей. А начальник участка на строительстве мостов – от 300 тысяч рублей.