Стало известно у кого самые высокие зарплаты в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Рубли (2)
Фото: Baltphoto.ru

Средняя предлагаемая зарплата в Санкт-Петербурге в июле составляет 75,1 тысячи рублей, что превышает среднюю по стране на 8,7 тысячи рублей, сообщает «Петроград».

Высокооплачиваемые вакансии сосредоточены в сферах строительства, IT, продаж и ремонта автомобилей.

Например, разработчик на языке программирования Golang может рассчитывать на зарплату до 600 тысяч рублей. А начальник участка на строительстве мостов – от 300 тысяч рублей.

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07.08.2023 2951
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