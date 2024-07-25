Песков: ситуация с инфляцией вызывает беспокойство у правительства и ЦБ

Регулятор и правительство продолжают реализовывать меры, необходимые для сдерживания инфляции в стране, заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что правительство и Банк России внимательно следят за инфляционными процессами и прорабатывают необходимые меры для сдерживания роста цен.

Таргетирование инфляции — это один из приоритетов. Мера будет прорабатываться, реализовываться. Инфляционные процессы есть, и это приводит к повышению цен в различных сегментах, — цитирует Пескова «Фонтанка».