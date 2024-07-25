Реконструкция набережной реки Смоленки завершилась досрочно

В Василеостровском районе раньше срока завершили реконструкцию Новосмоленской набережной. Жители и гости города могут насладиться прогулками по обновленной территории, сообщает «Петроград».
В апреле инспекторы выдали ордер администрации Василеостровского района на благоустройство северной и южной частей устья Новосмоленской набережной. Первоначальный срок окончания работ – 15 августа.
Благоустройство этой территории является частью крупного проекта по созданию Линейного парка.
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