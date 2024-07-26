Сбер: жители Ленинградской области могут расплатиться за покупки с помощью улыбки

Свыше девяти тысяч терминалов для оплаты покупок улыбкой Сбер установил в Ленинградской области. Современные платёжные устройства позволяют принимать оплату не только улыбкой, но и картой, платёжным стикером, бесконтактно через NFC или по QR-коду.

Сервис «Оплата улыбкой» позволяет оплатить товар, даже если нет с собой карты, наличных и смартфона. Для этого нужно выбрать оплату улыбкой на экране терминала и просто посмотреть в камеру. Процесс оплаты занимает несколько секунд.

Директор головного отделения по Ленинградской области ПАО Сбербанк Олег Тихомиров:

«Жители Ленобласти могут улыбкой оплатить в магазинах розничной торговли, одежды, электроники и товаров для дома. Говорить кассиру, что заплатите лицом или улыбкой необязательно. Достаточно просто сказать, что платите картой, на экране появится кнопка «оплатить улыбкой»».

Для использования сервиса «Оплата улыбкой» необходимо в мобильном приложении банка в своём профиле подключить распознавание по лицу, выбрать платёжную карту и создать код безопасности.

А можно ещё проще, сказав виртуальному ассистенту СберБанк Онлайн «Оплата улыбкой» и следовать инструкциям. Кроме того, настроить сервис можно в любом отделении Сбера.

Подробнее об оплате улыбкой.