Концепцию застройки мыса в центральной части Приозерска разработало бюро Shcherbin Architects

«Десятилетия в Приозерске не было новых точек роста, поэтому важно, что проект, который мы сегодня рассмотрели, предусматривает комплексное развитие территории. Это невысокие дома до пяти этажей, новые центры притяжения, такие как марина, большая прогулочная зона, реконструкция пешеходного моста через водную гладь реки, спортивные объекты», — рассказал заместитель председателя правительства области Евгений Барановский.

Концепция изменений в генеральный план предусматривает размещение на береговой линии 32 тысяч м2 жилого фонда для одной тысячи человек, а также социальную инфраструктуру.

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Ленобласть стала лидером по вводу жилья в 2018 году. Так, согласно результатам рейтинга, на одного человека приходится 1,442 квадратного метра. Глава 47 региона также отметил, что Ленобласть находится в лидерах по сдаче жилья в России: на четвертом месте после Москвы, МО и Санкт-Петербурга. В 2019 году регион также выполнил поставленную перед ним задачу правительством России по вводу жилья. В 2020 году также не сдал позиции, в 2021 году ввели в строй 3,5 млн квадратных метров жилья. При этом объем работ по строительству в 2021 году составил 227,4 миллиарда рублей и вырос на 7,7 % по сравнению с 2020 годом. В 2022 году в Ленобласти ввел в эксплуатацию 3,96 миллиона квадратных метров жилья.