Стало известно, когда в России завершится разработка беспилотного электропоезда

Разработка модификации российского электропоезда «Финист» с возможностью автономного хода завершится в 2025 году.

Об этом сообщил заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Алексей Цылев, передает ТАСС.

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Поезд является практически полным аналогом «Ласточки», при этом при его сборке используются отечественные комплектующие. Состав способен развивать скорость до 160 км/ч, количество мест для пассажиров в поезде – 416.

Уже в 2026 году на линии должны выйти и полностью беспилотные составы.