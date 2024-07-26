С начала сезона сервисы кикшеринга заблокировали более 200 тыс. аккаунтов

С начала сезона операторы кикшеринга выписали 211 тыс. штрафов и заблокировали 213 тыс. аккаунтов пользователей.
Самыми частыми нарушениями ПДД стали неправильная парковка самоката и проезд по пешеходному переходу. Поездки вдвоем, передача управления несовершеннолетним и систематические нарушения правил влекут более серьезное наказание — блокировку аккаунта.
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16.07.2024 151
Информацию о нарушениях сервисы получают от неравнодушных граждан, собственных команд, а также Госавтоинспекции и ЦОДД (в Москве) и сотрудников, контролирующих платную парковку (в Санкт-Петербурге).