Иномарка сгорела в Гатчинском округе. Огонь повредил и дом

Автор: Сергей Агутин
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Пожар
Фото: Baltphoto.ru

В экстренные службы 26 июля около 01:30 поступил сигнал о пожаре в ТСН «Ижора» в Гатчинском муниципальном округе.

Огонь охватил частный дом, сарай и автомобиль марки Skoda на общей площади 116 квадратных метров. Машина сгорела полностью, убранство дома повреждено частично.

Пожар ликвидировали к 02:43. На месте работали восемь человек из дежурных смен 42-й и 43-й пожарно-спасательных частей. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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