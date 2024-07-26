Иномарка сгорела в Гатчинском округе. Огонь повредил и дом

В экстренные службы 26 июля около 01:30 поступил сигнал о пожаре в ТСН «Ижора» в Гатчинском муниципальном округе.

Огонь охватил частный дом, сарай и автомобиль марки Skoda на общей площади 116 квадратных метров. Машина сгорела полностью, убранство дома повреждено частично.

Пожар ликвидировали к 02:43. На месте работали восемь человек из дежурных смен 42-й и 43-й пожарно-спасательных частей. Обстоятельства происшествия устанавливаются.