Путин посетит парад в день ВМФ в Петербурге

Президент России Владимир Путин посетит парад в день Военно-морского флота в Петербурге, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Безусловно», — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, примет ли президент участие в параде в день ВМФ.

День Военно-морского флота пройдет 28 июля.

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Напомним, что в День ВМФ центр Петербурга закроют для электросамокатов, а проезд по части ЗСД будет бесплатным.