В Telegram выявили новую схему кражи аккаунтов

Мошенники создали новую схему кражи доступа к аккаунтам в Telegram.
По информации ТАСС, мошенники присылают множество запросов кода подтверждения для входа в соцсеть, а затем через фейковый аккаунт Security Messenger предлагают повысить безопасность и предотвратить удаление учетной записи. Жертве предлагают нажать на сообщение и следовать инструкциям по ссылке.
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