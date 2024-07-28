Пенсионерку с больным плечом вывели из леса в Кировском районе

В экстренные службы 27 июля сообщили о 83-летней женщине, которая заблудилась в лесу, упала и травмировала плечо. На поиски отправилась дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

Женщина приехала в лес Кировского района на электричке. В поход отправилась утром, телефон экстренных служб набрала около 17:00. Спасателям по телефону женщина сообщила, что упала и сломала плечо.

Поиски осложнялись тем, что сигнал от средства связи был нестабильным. Известно, что женщину искали уже в третий раз. Ее вывели из леса и передали родственникам.