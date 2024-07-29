Автомобиль съехал в кювет в Лодейном Поле. Пострадала девушка

На трассе «Кола» в Лодейном Поле 28 июля автомобиль «Лада Ларгус» съехал в кювет. В аварии пострадала молодая девушка.
Пассажирку «Лады» доставили в больницу. На месте происшествия работала Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.
Отряд города Лодейное Поле доставил пострадавшую в машину скорой помощи. Спасатели отключили аккумуляторную батарею автомобиля. По предварительным данным, водитель «Лады» не справился с управлением.
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