Автомобиль съехал в кювет в Лодейном Поле. Пострадала девушка

Автор: Сергей Агутин
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На трассе «Кола» в Лодейном Поле 28 июля автомобиль «Лада Ларгус» съехал в кювет. В аварии пострадала молодая девушка.

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Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Пассажирку «Лады» доставили в больницу. На месте происшествия работала Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

Отряд города Лодейное Поле доставил пострадавшую в машину скорой помощи. Спасатели отключили аккумуляторную батарею автомобиля. По предварительным данным, водитель «Лады» не справился с управлением.

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