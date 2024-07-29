Сергей Бебенин лично поздравил 109 выпускников юридического факультета РАНХиГС

45 выпускников юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС из которых — отличники. В торжественной церемонии вручения дипломов принял участие Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

Отношения областного парламента и вуза имеют давнюю историю и знают много добрых дел. В апреле этого года руководители двух структур, Сергей Бебенин и Андрей Хлутков, подписали соглашение о сотрудничестве. Большое количество выпускников Президентской академии работают в органах власти Ленинградской области.

РАНХиГС является одним из самых востребованных вузов страны. И это закономерно, ведь он славится высоким уровнем образования и уникальным профессорско-преподавательским коллективом. В стенах Президентской академии выросло много прекрасных специалистов – успешных лидеров, в которых так нуждается современность.

Спикер областного ЗакСа Сергей Бебенин, который является заместителем председателя попечительского совета РАНХиГС, поприветствовал выпускников-юристов:

— Ваш выбор профессии юриста является крайне важным и актуальным в современном мире, ведь вы будете обеспечивать соблюдение законов и защищать права граждан. Ваша профессия связана с решением сложных правовых вопросов, требующих глубоких знаний и навыков. Часто от вашего решения или от вашего умения, профессионализма будут зависеть судьбы. Очень важно сохранять те моральные устои, принципы и убеждения, которые вам привили. Кто-то из вас продолжит научную деятельность, кто-то найдет себя в бизнесе, кто-то будет добиваться успехов на государственной службе. Но какой бы путь вы ни выбрали, помните: всегда идите вперед, продолжайте совершенствоваться, открывайте новые грани своих способностей и талантов.

В церемонии вручения дипломов выпускникам юридического факультета приняли участие научный руководитель Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Владимир Шамахов и декан юридического факультета Сергей Сергевнин.

Сегодня получили дипломы по направлению подготовки «Юриспруденция» 38 выпускников бакалавриата очно-заочной формы обучения, 9 из которых — красные. И 71 выпускник магистратуры очной формы обучения, из которых 36 отличников.