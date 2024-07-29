Водитель КАМАЗа, выехавшего на пути перед пассажирским поездом в Волгоградской области, заявил, что не смог затормозить

В результате схода поезда количество пострадавших составило порядка 140 человек.

Причиной столкновения пассажирского поезда и КАМАЗа в Волгоградской области стал выезд водителя грузовика на железнодорожные пути, несмотря на запрещающий сигнал светофора.

Как заявил виновник происшествия, он не понимает, как могло произойти столкновение. Водитель КАМАЗА утверждает, что пытался затормозить, однако у него ничего не вышло, пишет РЕН ТВ.

В результате столкновения с рельсов сошли шесть вагонов поезда, еще три накренились. Число пострадавших составляет порядка 140 человек, передает РЖД.