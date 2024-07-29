40 тонн вторсырья на переработку, 27 тонн декора в приюты и фонды, 12 тысяч квадратных метров газонных настилов — VK Fest подвел итоги экологических инициатив

Застройка самого популярного фестиваля страны VK Fest в каждом городе занимает около двух недель. В среднем столько же уходит на то, чтобы разобрать павильоны, сцены и декорации, найти лучшее применение расходным материалам и обновить благоустройство парков.

Во все 5 городах фестиваля был организован раздельный сбор отходов. В Санкт-Петербурге по территории установлено 45 контейнеров для вторсырья, в Москве — 96 контейнеров. Разобраться, как распределять среди них отходы, посетителям помогали волонтёры. Всего собрано и передано на переработку 30,8 тонны вторсырья: пластика, алюминиевых банок и картона.

После демонтажа 27,5 тонны застройки и декораций фестиваля переданы в приюты для животных и фонды. Баннеры, ковролин, ДСП, фанера и другие материалы пригодятся там для обустройства территории.

Не менее важный этап VK Fest — сохранение благоустройства парков. Чтобы не вредить газонам застройкой зон, организаторы используют специальный настил. В Санкт-Петербурге и Москве было застелено больше 12 тысяч м² газона. Во всех городах VK Fest ограждает гранитные плиты на время работы специализированной техники, моет асфальт и делает подсыпку тропинок. В Сириусе, Москве и Петербурге набережную, парковые дорожки и асфальтированные территории до, во время и после фестиваля мыли 20 машин специализированной техники.

В Москве второй год подряд работал капшеринг: гости фестиваля покупали многоразовые стаканы, которые позволяли сократить использование одноразового пластика на фестивале, а также получить скидки на напитки. В 2024 году гости купили 3174 многоразовых стакана — это в 3 раза больше, чем годом ранее.

Гости VK Fest могли поддержать благотворительные организации покупкой «Добрых билетов» — они были на 100 рублей дороже обычных. VK Fest увеличил вклад посетителей в благотворительность — в итоге удалось собрать 2 млн рублей для благотворительных проектов помощи детям и родителям, которые столкнулись с проблемами и не могут справиться самостоятельно. Фонды, которым помогут покупатели «Доброго билета»: «Уфимский хоспис» в Уфе, «Жёлтый аист» в Красноярске, НКО «Институт развития семейного устройства» в Сочи, благотворительная организация «Партнёрство каждому ребёнку» в Санкт-Петербурге и фонд «Дети наши» в Москве.

VK Fest регулярно реализовывает ESG-инициативы в рамках фестиваля. В этом году в каждом городе были адаптированы площадки для маломобильных людей, суммарно фестиваль посетили 1000 человек с инвалидностью. На Синей сцене и в трансляции фестиваля был организован самый масштабный перевод выступлений артистов на русский жестовый язык — более 150 выступлений, включая совместные выходы с артистами на сцену, синяя дорожка и сюжеты из регионов. Трансляцию с переводом на РЖЯ посмотрело 4,5 млн пользователей.