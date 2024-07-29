Нетрезвый иностранец ранил ножом прохожих в Петербурге без причин

Двое мужчин пострадали от неадекватного прохожего в Санкт-Петербурге. На проспекте Ветеранов на них с ножом напал нетрезвый 31-летний уроженец одного из государств Центральной Азии.
По словам пострадавших, иностранец набросился на них без какой-либо причины. И начал наносить удары ножом. Задержать нападавшего удалось сотрудникам Росгвардии.
В результате нападения у 36 и 37-летнего пострадавших диагностировали непроникающие ранения в области предплечья и колена. Злоумышленник ранее судим за незаконное хранение наркотиков и умышленное причинение вреда здоровью.
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