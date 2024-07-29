Ранее помощник президента Патрушев заявил, что Америка стремится к милитаризации Черного моря.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов прокомментировал недавнее заявление помощника президента РФ Николая Патрушева о том, что НАТО не устраивает Конвенция Монтре, предполагающая проход кораблей через проливы и предоставление преимущества кораблям причерноморских государств.

Американских политиков абсолютно не заботят последствия их действий, так как они верят, что США справятся с любыми кризисами. Их может остановить только жесткий отпор. Разрушив баланс сил на севере Европы, они не оставляют попыток добиться похожих результатов и на юге — в Черном море. Работа по расшатыванию существующей конструкции безопасности в регионе ведется американской стороной последовательно и на многих уровнях, — цитирует Перминова Online47.

Впрочем, Россия не позволит США наводить свои порядки в регионе и продолжит реагировать на любые угрозы.