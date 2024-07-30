Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.
Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм-канале.
Так, в период с 22 по 28 июля 2024 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 39 раз. В том числе:
♦ к аварийно-спасательным работам при ДТП – 3 раза (пострадало 4 человека);
♦ к поисково-спасательным работам в лесах – 12 раз (пострадало 6 человека, погиб 1 человек);
♦ к поисково-спасательным работам на воде – 14 раз (пострадало 2 человека, погибло 6 человек).
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