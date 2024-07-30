Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм-канале.

Так, в период с 22 по 28 июля 2024 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 39 раз. В том числе:

♦ к аварийно-спасательным работам при ДТП – 3 раза (пострадало 4 человека);

♦ к поисково-спасательным работам в лесах – 12 раз (пострадало 6 человека, погиб 1 человек);

♦ к поисково-спасательным работам на воде – 14 раз (пострадало 2 человека, погибло 6 человек).

Вам будет интересно Криминалисты пока не смогли установить причину загадочной смерти трех сестер-затворниц из Петербурга По факту обнаружения тел трех женщин было возбуждено уголовное дело о причинении смерти. Первичная экспертиза не установила причину смерти трех жительниц... 30.07.2024 71

Хотите узнать самую актуальную и оперативную информацию о работе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и получить достоверные сведения о чрезвычайных происшествиях на территории области, в ликвидации которых принимают участие сотрудники службы, подпишитесь на группу Спасателей 47-го региона в социальной сети ВК.