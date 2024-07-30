Госдолг США преодолел рекордную отметку

Государственный долг страны составляет более 35 триллионов долларов.

Госдолг США впервые в истории страны преодолел отметку 35 триллионов долларов. За 7 месяцев текущего года показатель вырос на один миллиард. Такие данные приводит Министерство финансов Соединенных Штатов.

Согласно прогнозу бюджетного управления конгресса США, госдолг страны к 2034 году может составить $50 трлн, что более 122% от ВВП Штатов.