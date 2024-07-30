Путешествовать по России на автомобиле мечтают 21 % петербуржцев

Около 52 % жителей Санкт-Петербурга уже путешествовали на автомобилях по России. Чаще всего для автопутешествий петербуржцы выбирают такой тип кузова, как кроссовер, сообщает Neva.Today.

Из общего количества опрошенных автопушественников 19 % горожан предпочитают отправляться в такие поездки один раз в полгода. Еще 21 % – один в год или реже.

Однако 21 % жителей Санкт-Петербурга никогда не отправлялись в автопутешествия по России, но хотели бы получить такой опыт. Большинство петербуржцев в путешествия отправляется на личных автомобилях – 90 %.