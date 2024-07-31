Еще в середине апреля НПАО «Светогорский ЦБК» запустило масштабную коммуникационную кампанию «SvetoCopy — в природе офиса»! Главным героем в маркетинговой акции стал известный актёр и телеведущий Азамат Мусагалиев. Теперь бренд офисной бумаги SvetoCopy объявил о старте второго этапа акции.

Летний этап будет посвящен виртуальной игре, в которой пользователи смогут построить башню из пачек бумаги и поучаствовать в розыгрыше призов. Он стартовал 22 июля и продлится до 30 августа 2024 года. Узнайте больше уже сейчас о самой игре и о правилах участия в розыгрыше на сайте.

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Одной из ключевых частей кампании является юмористический мини-сериал «SvetoCopy – в природе офиса», в котором Азамат Мусагалиев выступает в роли начальника и вместе с другими героями погружается в знакомые многим офисные ситуации. Они исследуют вопросы, касающиеся надёжности хранения важных документов только в электронном виде, обсуждают, действительно ли спасают деревья те, кто предпочитает не распечатывать документы на принтере, и делятся советами о том, как сделать работу в офисе более гладкой и эффективной.

Согласно правилам акции, в течение 2024 года запланированы три игровых этапа с конкурсами, участвуя в которых, можно сделать перерыв, отвлечься от рутинных дел, сыграть в увлекательные игры и получить шанс выиграть приз. Победители первого этапа программы, которая прошла весной этого года, получили смартфон, беспроводные наушники, сертификаты на покупку товаров на одном из маркетплейсов и сувенирную продукцию от «Светогорского ЦБК».

«Результаты перового, весеннего, этапа нашей коммуникационной кампании показали, что юмор по-прежнему остается важной составляющей нашей жизни, и людям необходимо сохранять баланс между работой и отдыхом. Теперь мы запускаем летний этап программы, чтобы дать возможность людям поучаствовать в наших играх и посмотреть юмористические ролики мини-сериала с Азаматом Мусагалиевым», — отметил Артем Дунаев, директор по маркетингу и продажам белых бумаг на территории России, НПАО «Светогорский ЦБК».

Участвуйте и выигрывайте призы!

Акция действует с 16.04.2024г. по 27.12.2024г. Подробнее об условиях акции, об организаторе, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте.