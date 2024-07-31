Дрозденко обозначил одну из главных задач Ленобласти на сегодняшний день

Глава 47-го региона подчеркнул необходимость развития инфраструктуры для переработки отходов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе встречи с активами Гатчинского муниципального округа обозначил одну из приоритетных задача региона на текущий момент — это развитие инфраструктуры для переработки отходов.

Была, есть и остается приоритетной задача – строительство заводов по переработке ТКО на территории Ленобласти, а также строительство двух станций мусоропереработки, сортировки, — заявил Дрозденко.

Что же касается полигона «Новый свет», регион не обладает полномочиями закрыть площадку, поскольку работает она по федеральной лицензии.

Решение о постановке на рекультивацию регулируется федеральными надзорными органами. То, что зависит от нас, мы делаем: пообещали, что выведем из этого полигона ленинградские ТКО – мы это сделали. Сегодня на этот полигон отходы с других районов Ленобласти не завозятся. Мы сказали, что будем контролировать выбросы, и по мере сил, возможностей, в рамках наших правовых полномочий это делаем, но заявить сегодня, что полигон прекратит свою работу, я не могу, потому что у меня нет на это права. Лицензия федеральная. Губернатор не вправе отменить, изменить, запретить федеральную лицензию, — добавил губернатор.