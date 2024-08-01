В Новоладожском канале был найден труп женщины в купальнике.
Как рассказали очевидцы, труп плыл по Новоладожскому каналу со стороны Назии. Тело нашли вблизи лодочной станции воды в районе Шлиссельбурга Кировского района.
На вид погибшей 60 лет. Внешних признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. Труп направили в морг для установления причины смерти. Личность и обстоятельства произошедшего выясняются.
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