Тело женщины нашли в Новоладожском канале

Автор: Гузель Галимова
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В Новоладожском канале был найден труп женщины в купальнике.

Как рассказали очевидцы, труп плыл по Новоладожскому каналу со стороны Назии. Тело нашли вблизи лодочной станции воды в районе Шлиссельбурга Кировского района.

На вид погибшей 60 лет. Внешних признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. Труп направили в морг для установления причины смерти. Личность и обстоятельства произошедшего выясняются.

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