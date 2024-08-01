Россияне пожаловались на сбой в работе YouTube

Российские пользователи YouTube 1 августа пожаловались на сбой в работе видеохостинга.

Проблемы начались около 01:00, пик сбоя был зафиксирован в районе 02:00, также много жалоб поступало около 09:00. Больше всего жалоб поступает из Москвы, Петербурга, Краснодарского края и Новосибирской области, следует из данных на портале «Сбой.рф».

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