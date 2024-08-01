Илон Маск задался вопросом, куда пропал Байден и жив ли он

Ранее беспокойство на фоне пропажи президента США высказывали и другие американские пользователи соцсетей.

Илон Маск снова задался вопросом, что произошло с президентом США Джо Байденом, который в последнее время не появляется на публике.

На этот раз миллиардер прокомментировал сообщение в соцсетях, в котором пользователь поинтересовался, куда делся Байден и жив ли он.

Маск оставил под комментарием эмодзи, которое обозначает пожимающего плечами человека.