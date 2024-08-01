Илон Маск задался вопросом, куда пропал Байден и жив ли он

Ранее беспокойство на фоне пропажи президента США высказывали и другие американские пользователи соцсетей.
Илон Маск снова задался вопросом, что произошло с президентом США Джо Байденом, который в последнее время не появляется на публике.
На этот раз миллиардер прокомментировал сообщение в соцсетях, в котором пользователь поинтересовался, куда делся Байден и жив ли он.
Маск оставил под комментарием эмодзи, которое обозначает пожимающего плечами человека.
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