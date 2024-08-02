ФСБ сообщила о возвращении восьми россиян в рамках обмена заключенными

Центр общественных связей ФСБ России 1 августа сообщил, что в результате обмена на родину вернулись восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в нескольких странах НАТО, а также несовершеннолетние дети.
Кто вернулся в Россию:
- Владислав Клюшин — экстрадирован из Швейцарии в США в декабре 2021 года, обвинялся в инсайдерской торговле ценными бумагами. Мужчине грозило до 50 лет тюрьмы.
- Артем и Анна Дульцевы — были задержаны в Любляне в декабре 2022-го по обвинениям в шпионаже. Приговорены к году и семи месяцам тюрьмы.
- Павел Рубцов — был задержан в Польше по обвинениям в шпионаже в пользу России, работал журналистом.
- Вадим Конощенок — был экстрадирован в США из Эстонии, обвинялся в сговоре с целью обхода санкций, незаконных закупках для оборонного комплекса России и финансовых махинациях.
- Михаил Микушин — задержан в Норвегии осенью 2022 года, его обвиняли в незаконной разведке и сборе данных по заданию российских властей.
- Роман Селезнев — похищен американскими спецслужбами на Мальдивах в 2014-м, был приговорен в США к 27 годам за кибермошенничество с убытками на 170 млн долларов.
- Вадим Соколов (Красиков) — приговорен к пожизненному заключению в Германии в декабре 2021 года по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который был активным участником бандподполья на Северном Кавказе.
- Еще двое — несовершеннолетние.
Из России высланы 13 человек. Владимир Путин подписал указы об их помиловании для возвращения на родину находившихся в заключении за рубежом россиян, сообщается на сайте Кремля.
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