ФСБ сообщила о возвращении восьми россиян в рамках обмена заключенными

Центр общественных связей ФСБ России 1 августа сообщил, что в результате обмена на родину вернулись восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в нескольких странах НАТО, а также несовершеннолетние дети.

Кто вернулся в Россию:

Владислав Клюшин — экстрадирован из Швейцарии в США в декабре 2021 года, обвинялся в инсайдерской торговле ценными бумагами. Мужчине грозило до 50 лет тюрьмы.

— экстрадирован из Швейцарии в США в декабре 2021 года, обвинялся в инсайдерской торговле ценными бумагами. Мужчине грозило до 50 лет тюрьмы. Артем и Анна Дульцевы — были задержаны в Любляне в декабре 2022-го по обвинениям в шпионаже. Приговорены к году и семи месяцам тюрьмы.

— были задержаны в Любляне в декабре 2022-го по обвинениям в шпионаже. Приговорены к году и семи месяцам тюрьмы. Павел Рубцов — был задержан в Польше по обвинениям в шпионаже в пользу России, работал журналистом.

— был задержан в Польше по обвинениям в шпионаже в пользу России, работал журналистом. Вадим Конощенок — был экстрадирован в США из Эстонии, обвинялся в сговоре с целью обхода санкций, незаконных закупках для оборонного комплекса России и финансовых махинациях.

— был экстрадирован в США из Эстонии, обвинялся в сговоре с целью обхода санкций, незаконных закупках для оборонного комплекса России и финансовых махинациях. Михаил Микушин — задержан в Норвегии осенью 2022 года, его обвиняли в незаконной разведке и сборе данных по заданию российских властей.

— задержан в Норвегии осенью 2022 года, его обвиняли в незаконной разведке и сборе данных по заданию российских властей. Роман Селезнев — похищен американскими спецслужбами на Мальдивах в 2014-м, был приговорен в США к 27 годам за кибермошенничество с убытками на 170 млн долларов.

— похищен американскими спецслужбами на Мальдивах в 2014-м, был приговорен в США к 27 годам за кибермошенничество с убытками на 170 млн долларов. Вадим Соколов (Красиков) — приговорен к пожизненному заключению в Германии в декабре 2021 года по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который был активным участником бандподполья на Северном Кавказе.

— приговорен к пожизненному заключению в Германии в декабре 2021 года по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который был активным участником бандподполья на Северном Кавказе. Еще двое — несовершеннолетние.

Из России высланы 13 человек. Владимир Путин подписал указы об их помиловании для возвращения на родину находившихся в заключении за рубежом россиян, сообщается на сайте Кремля.