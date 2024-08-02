В России спрогнозировали падение ипотечного рынка на 42% уже в этом году

Зампред правления ВТБ ожидает значительное снижение выдачи ипотечных кредитов.

Согласно прогнозу зампредседателя правления ВТБ Георгия Горшкова, в 2024 году объем выдачи ипотеки в России составит порядка 4,6 триллионов рублей, что на 42% меньше, чем за прошлый год.

Основное падение ипотечного рынка придется на второе полугодие. Горшков связывает это с отменой льготной программы ипотеки и ростом рыночной ставки.

Ажиотажный спрос июня завершил четырехлетнее ралли наиболее популярной на рынке программы господдержки со ставкой 8%. Подогрело спрос и предстоящее изменение условий «семейной» ипотеки, — цитирует зампреда ВТБ «Фонтанка».