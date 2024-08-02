В России спрогнозировали падение ипотечного рынка на 42% уже в этом году

Зампред правления ВТБ ожидает значительное снижение выдачи ипотечных кредитов.
Согласно прогнозу зампредседателя правления ВТБ Георгия Горшкова, в 2024 году объем выдачи ипотеки в России составит порядка 4,6 триллионов рублей, что на 42% меньше, чем за прошлый год.
Основное падение ипотечного рынка придется на второе полугодие. Горшков связывает это с отменой льготной программы ипотеки и ростом рыночной ставки.
Ажиотажный спрос июня завершил четырехлетнее ралли наиболее популярной на рынке программы господдержки со ставкой 8%. Подогрело спрос и предстоящее изменение условий «семейной» ипотеки, — цитирует зампреда ВТБ «Фонтанка».
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