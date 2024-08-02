Харрис отказала Киеву в поставках оружия за неделю до начала СВО — СМИ

Вице-президент США отказала Зеленскому на просьбу поддержать Украину.
Как утверждают иностранные СМИ, вице-президент США Камала Харрис отказала Владимиру Зеленскому в предоставлении военной помощи за неделю до начала СВО — в феврале 2022 года.
Как передает источник, с такой просьбой к Харрис Зеленский обратился в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Там же глава киевского режима просил вице-президента США ввести санкции против России. Однако американский политик отказала.
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