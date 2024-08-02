Эксперты прокомментировали экстра-высокие ставки по банковским депозитам

На начало августа на рынке сложилась обстановка, когда экстра-высокие ставки по депозитам физлиц держатся на крайне высоком уровне на протяжении уже восьми месяцев подряд. Эксперты банковского сектора сообщают, что до конца года снижения доходности по вкладам и накопительным счетам не ожидается.

С комментариями по этому поводу выступил на прошедшей в Москве пресс–конференции, посвященной развитию банковского розничного рынка в России, заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Как он заявил, в России рекордно долго держатся максимальные ставки по депозитам, и их снижения до конца года не ожидаемо.

«Экстра-ставки связаны с высоким значением главного индикатора денежного рынка. На протяжении восьми месяцев подряд – с декабря 2023 года по июль 2024 года – ключевая ставка зафиксировалась на уровне 16%, а сейчас дошла до отметки 18%. Ранее она достигала пиковых значений в 2015 году – 17% и 2022 году – 20%, но длительность нахождения на этом уровне не превышала двух месяцев», – рассказал зампред.

Эксперты заявляют, что на последнюю декаду июня 2024 года максимальная средневзвешенная банковская ставка, которая рассчитана среди десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, составляет 16,08% годовых. Для сравнения, в январе 2015 года этот показатель был равен 15,63% годовых, а в марте 2022 года – 20, 51%.